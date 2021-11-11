جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9.164 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 733.552 مليار جنيه، مقابل مستوى 724.388 مليار جنيه أمس.

في البداية قال تامر حسين خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 11556.69 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 2185.84 نقطة، وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 2.96 بالمائة، ليغلق عند 2048 نقطة.



وأضاف حسين ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 3170.55 نقطةوأشار حسين ارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم بقيمة 9.2 مليار جنيه، ليغلق عند 733.55 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 78.32 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 72.13 مليون جنيه و6.19 مليون جنيه على التوالي، وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 894.69 مليون جنيه، من خلال 356.25 مليون سهم، عبر 39.29 ألف صفقة.

وأشار حسين لقد أعلنت الحكومة أمس، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال والتي تتمثل في، تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وتابع تامر حسين بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، فضلاً عن خصم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين، وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.