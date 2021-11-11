صوت جميل .. فريدة الشوباشي تكشف حقيقة تصريحاتها حول الأذان.. فيديو

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن أكبر جريمة إرتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية هي عدم الأمانة والتشويه.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية "صدى البلد، ان ما أكدته في تصريحاتي حول الأذان"أنني في منطقة شعبية وبها العديد من الميكروفونات ويكون الصوت متداخل وعالي"

وتابعت فريدة الشوباشي، " من وانا صغيرة وانا بسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان جسمي بيقشعر نظرا لحلاوة صوته".

فريدة الشوباشي: يجب أن يكون الأذان بصوت جميل

وطالبت عضو مجلس النواب أن يكون الأذان بصوت جميل، وألا يكون هناك تداخل في الأصوات، لأن الأصوات الكثيرة المتشابكة تجعل الصوت غير واضح و"أنا بدافع عن الأذان".