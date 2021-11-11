مصطفى بكري : الشعب العراقي عانى بعد استشهاد صدام حسين |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب العراقي عانى بعد استشهاد صدام حسين، مؤكدا أنه على الرغم من وجود أخطاء إلى أنه دافع عن الأمن القومي العربي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، ان ما يري في العراق بداية لتفكيك الأمة، ويحدث مثلما كان يحدث في ثورات الربيع العربي.

وتابع مصطفى بكري، أن التاريخ لن ينسى الاساءة للجيش والشرطة المصرية، التي حدثت في أعقاب فترة 2011 وما بعدها.

أطلقوا علينا قوائم مطلوبة

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أنهم “كانوا بيقولوا علينا عملاء المجلس العسكري وكانوا بيحطوا صور لينا وأطلقوا علينا قوائم مطلوبة..فليكن فنحن ندافع عن الدولة”.