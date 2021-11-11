مجدي مرشد: إنشاء مجلس صحي مصري يساهم في تقديم خدمة آمنة.. فيديو

قال دكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب السابق، إن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب.

وأضاف مجدي مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن إنشاء مجلس صحي مصري يساهم في تقديم خدمة صحية آمنة.

وتابع مجدي مرشد، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان مهتمة بمشروع القانون، فضلا عن التشريع أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كافة المناقشات.

يستهدف مصلحة المريض والطبيب

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب السابق، إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسئولية الطبية يستهدف مصلحة كل من المريض والطبيب.