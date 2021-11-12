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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع البطل جروب

وفقا لمبادرات المركزي .. كيف ساهم بنك QNB فى التمويل العقاري

المهندس عماد دوس
المهندس عماد دوس رئيس البطل جروب للتطوير العقاري

 قامت البطل جروب للتطوير العقاري بالتعاون مع بنك   QNB الأهلي بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك استمرارا لتلبية احتياجات العملاء في الحصول على السكن الملائم وحرصا من البنك على دعم قطاع التمويل العقاري وفي إطار دور المجموعة الفعال لتقديم خدمات متميزة تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن

 

في اطــار الدور الفعال الذي تقدمة الشركة  في تيسير وتقديم خدمات متميزة لعملائها وحياة أفضل للمواطنين، ووفقاً لتوجيهات الدولة ومبادرات البنك المركزي المصري وتماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم التمويل العقاري بأسعار عائد مخفضة والتي ينتج عنها توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع، وقعت البطل جروب بروتوكول تعاون مع QNB الأهلي، لتعلن بدء العمل بالمبادرتين الخاصتين بالتمويل العقاري 3 % و 8 %

 

ووقع البروتوكول المهندس عماد دوس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ " البطل جروب “، و محمد بدير – الرئيس التنفيذي لQNB الأهلي، في حضور  مسؤولي  وأعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل عن كل من البنك وشركة البطل جروب.

 

وقد اشاد المهندس عماد دوس بأهمية تلك المبادرات بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وبشكل خاص لقطاع العقارات حيث انه من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

 

وأكد دوس على ضرورة تكثيف الجهود والعمل من اجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اننا نحرص دائما على مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كافة شرائح المجتمع.

 

وتعليقا علي توقيع البروتوكول صرح  محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNBالأهلي "

ان توفير التمويل الطويل الاجل وبأسعار عائد مدعم يعد إضافة لسوق التمويل العقاري كونه أحد اهم الآليات لتحريك السوق المصري وانعاشه اقتصاديا. وأضاف "يأتي توقيعQNB  الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة من أكبر الشركات العاملة بالسوق العقاري تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم السوق العقاري بشكل خاص، وتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري للمساهمة في تطوير هذا القطاع بشكل عام. بالإضافة الي تنشيط وزيادة محفظة التمويل العقاري بالبنك وتلبية احتياجات العملاء من الطرفين من خلال الجهود المشتركة للبنك والشركة، وقد تم تصميم أفضل العروض التمويلية لتلبية هذه الاحتياجات."

 

كما تمثل المسئولية المجتمعية جزءُا هامًا من مكونات البطل جروب، وتركز الشركة على دعم ذوي الهمم والأطفال في مستشفيات أبو الريش و57357، وتركز البطل جروب على أنشطة التوعية وتنمية المهارات الحركية والتعليمية لذوي الهمم وذلك من خلال شراكات مع مؤسسة حلم، ومركز الطفل للإبداع ونادي روتاري، ويبلغ عدد المستفيدين من مساهمات الشركة إلى اليوم أكثر من 800 طفل.

 

 

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