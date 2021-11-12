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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الرسالة المسربة.. المحكمة تنظر قضية انتهاك خصوصية ميجان ماركل

ميجان وزوجها
ميجان وزوجها

قالت محكمة الاستئناف في لندن إنها ستستغرق وقتاً لإصدار حكمها في معركة قانونية حول الخصوصية بين ميجان ماركل زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس وبين صحيفة شعبية.


وتسعى صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، إلى إلغاء حكم بانتهاك خصوصية ميجان وحقوق النشر الخاصة بها من خلال نشر مقتطفات من رسالة كتبتها بخط اليد إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018، بعد ثلاثة أشهر من زواجها من الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

ويأتي ذلك بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا مارك واربي في وقت سابق من العام لصالحها دون محاكمة، وقال إن الصحيفة يجب أن تنشر اعتذاراً على صفحتها الأولى مع تحملها الأتعاب القانونية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال القاضي جيفري فوس، في اليوم الأخير لجلسات استمرت ثلاثة أيام «سنستغرق وقتاً للتفكير في أحكامنا بالطريقة المعتادة». وقال إن القضاة سيبحثون دفوع الطرفين «بعناية كبيرة».

وخلال جلسات الاستماع، جادل محامو الصحيفة بأن ميجان (40 عاماً) كتبت الخطاب مع علمها بأنها ليست مجرد رسالة خاصة لوالدها وإنما يمكن أن تخرج إلى العلن.

وكتبت ميجان الخطاب المكون من خمس صفحات إلى ماركل بعد تدهور علاقتهما في الفترة التي سبقت حفل زفافها الذي غاب عنه والدها بسبب اعتلال صحته وبعد أن اعترف بأنه تعمد الظهور أمام مصورين يلاحقون المشاهير لالتقاط صور له.

وجادلت الصحيفة، التي نشرت مقتطفات من الخطاب في فبراير  2019، بأن ماركل أراد أن يخرج الخطاب إلى العلن للرد على تعليقات منسوبة لأصدقاء لم تذكر أسماءهم لميجان  في مقابلات مع مجلة «بيبول» الأميركية.

ميجان معركة ماركل الأمير هاري ساسكس صحيفة

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