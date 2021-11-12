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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مروع بـ مكة.. وانطلاق 5 فرق إسعافية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون؛ إثر حادث تصادم سيارتين معا على طريق "مكة- جدة السريع بالمملكة العربية السعودية. 

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ صباح اليوم الجمعة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق "مكة- جدة السريع" أمام الإيواء، وأسفر عن عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، انطلقت خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه بعد وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة، وثماني إصابات بسيطة.

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السعودية.. حادث مروع في الرياض وتحرك عاجل للهلال الأحمر

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السعودية.. مصرع اثنين وإصابة 5 جراء حادث تصادم مروري في جدة

وأضاف: تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالة الخطيرة إلى مستشفى الحرس الوطني، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزهر، ورفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى.

السعودية غرفة عمليات حادث تصادم الهلال الأحمر العاصمة المقدسة المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي

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