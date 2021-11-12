حادث مروع بـ مكة.. وانطلاق 5 فرق إسعافية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون؛ إثر حادث تصادم سيارتين معا على طريق "مكة- جدة السريع بالمملكة العربية السعودية.

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ صباح اليوم الجمعة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق "مكة- جدة السريع" أمام الإيواء، وأسفر عن عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، انطلقت خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه بعد وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة، وثماني إصابات بسيطة.

وأضاف: تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالة الخطيرة إلى مستشفى الحرس الوطني، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزهر، ورفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى.