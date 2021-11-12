تفاصيل أول اجتماع لـ مجلس إدارة نادي الشيخ زايد

عقد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة الكابتن فكري الهواري، أول اجتماعاته، بعد اعتماد اللجنة الاولمبية المصرية لنتيجة انتخابات النادي والتي تم اجراؤها ٥ نوفمبر الجاري، وبحضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة، وجميع أعضاء المجلس لتسليم إدارة النادي للمجلس الجديد، وذلك بمقر النادي بحضور كافة أعضاء المجلس المنتخب.



تناول الاجتماع مناقشة وحسم مجموعة من المواضيع والملفات الإدارية مع وضع أسس وآليات العمل المقرر الالتزام بها، وذلك ضمن سياسة المجلس الجديد نحو النهوض بالنادي والعمل جليا لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام استمرار مسيرة التطوير التي بدأها المجلس السابق، فضلا عن البدء في وضع استراتيجية شاملة وخطط العمل الرئيسية داخل النادي من أجل تحقيق الاستقرار والهدوء داخل أروقة النادي.



كما تناول الاجتماع توزيع وتحديد المهام مع الاستقرار على اللجان الفرعية التي تم تشكيلها، وتهدف لمتابعة كافة قطاعات النادي ووضع مؤشرات الأداء ومراقبة التنفيذ بشكل دوري.



وكان النادي قد تلقي خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية يفيد باعتماد مجلس الإدارة الجديد بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، وحضر احمد سليم، مدير إدارة الشباب والرياضة، لتسليم وتسلم مهام المجلس الجديد، والأوراق الخاصة بكافة الجوانب الإدارية والمالية.



ويتكون مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، من الكابتن فكري الهواري رئيساً، والمحاسب احمد عبد الباقي نائبا للرئيس، والكاتب الصحفي هشام سلطان أمينا للصندوق.



وفيما يخص العضوية «فوق السن»: محمد عسكر عضواً، ومحمد طلعت عضواً، والمحاسب إيهاب اسماعيل عضواً، والمحاسب شريف عبد الرحمن عضواً، والدكتورة سحر حمدى عضواً.



وفى مستهل الإجتماع قدم الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة النادي الشكر للمجلس السابق على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم إدارة النادي.



كما اتخد المجلس عدد من القرارات وهى: تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس، منها لجنة النشاط الرياضي وتم تكليف محمد طلعت بها، كما تم إسناد لجنة تختص بالصيانة والعاملين والمنظومة الامنية لمحمد عسكر، واسندت لجنة المرأة والترفيه للدكتورة سحر حمدى، كما تم تكليف المحاسب ايهاب اسماعيل والمحاسب شريف عبد الرحمن بلجنة المشتريات والمراجعة المالية، ووافق المجلس على شطب العضو أكرم مصطفى ناصر عطية؛ بسبب حكم قضائي عليه.



كما قرر المجلس تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسة المحاسب أحمد عبد الباقي، نائب رئيس النادي، ومعه الكاتب الصحفي هشام سلطان، أمين الصندوق، على أن يتم اختيار عضوين آخرين.



وأكد الهواري، في كلمته، على ضرورة التناسق والتناغم بين أعضاء المجلس لحصد نتاج الهدوء والاستقرار، مطالباً الجميع باستكمال باكورة الإنجازات التي بدأها الدورة الانتخابية الماضية.



وأضاف، أن هناك مهام تقع على عاتق الجميع، وأن تلك المناصب تكليف وليست تشريف، لافتا إلى أن السمعة الطيبة والسيرة الحسنة تستمر حتى بعد تغيير الوجوه والشخصيات.



وقال إن الأمانة شعار كل من يعمل في نادي الشيخ زايد قائلا: كل جنيه يصرف فيما خصص له، وطالب الجميع بالحرص التام فيما يخص الأمور المالية، وأنه أنفق من ماله الخاص لتطوير بعض المشروعات حتى لا يكون هناك دين على النادي.



ولفت إلى ضرورة وضع خطة مستقبلية للنشاط الرياضي وقطاع الناشئين وكذلك الإنشاءات والفرع الجديد.