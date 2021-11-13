شروط المشاركة في "إحلال وتجديد السيارات" .. المتحدث باسم المبادرة يوضح

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن المبادرة تستهدف تطوير وتحليل السيارات، متابعا: شروط المبادرة متعددة،أهمها مرور أكثر من 20 عام على السيارة التي يرغب المواطن في تجديها وإحلالها.



وأضاف "طارق عوض" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر لـ يشارك المواطن في تلك المبادرة، من ضمنهم أن يكون المواطن مصري الجنسية ويتراوح سنة من 21 عام وحتى 65 عام في حالة التقسيط، ومن هم فوق الـ 65 عام يمكنهم المشاركة في المبادرة ولكن بنظام الكاش.



وأوضح أن المبادرة وفرت موقع إلكتروني، من خلاله يستطيع المواطن التسجيل في المبادرة، متابعا: الموقع الإلكتروني يتيح للمواطن اختيار سيارته الجديد، عبر الشركات المتواجدة على الموقع.



وأشار إلى أن الموقع يتيح 5 شركات بـ إجمالي 21 نوعا، متابعا: الموقع يتيح للمواطن اختيار كافة التفاصيل الخاصة بسيارته.

ولفت إلى ان المبادرة تشمل في مرحلتها الأولى 7 محافظات وهم القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.



وأكد أن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة بالمبادرة في محافظات أخرى.