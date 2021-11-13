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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لكل منازل الجمهورية

النائبة ايفلين متي
النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب

قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد، إن مصر تمتلك وفرة هائلة من مورد الغاز الطبيعي وبفضل الجهود الواسعة التي تبذلها الدولة فيما يخص الاستغلال الأمثل لهذا المورد نستطيع أن نقول أننا بمرحلة الإكتفاء الذاتي.

وطالبت" متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة توصيل الغاز الطبيعي بكافة المنازل بالجمهورية وذلك كنوع من التيسيير علي المواطنين مما يسهم ايضا في حصولهم علي المورد بأسعاره الحقيقية دون التعرض لجشع التجار في توزيع أنابيب البوتوجاز، معقبة " ده هيسهل كتير عليهم إضافة إلي تحقيق عنصري الأمان والسلامة للأرواح".

 

وأشارت البرلمانية، إلي أن خطة وزارة البترول لتدشين منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة البوتوجاز بمراحل نقله، يأتي في إطار ترشيد الإستهلاك من المنتج والذي يأتي نتيجة وجود قاعدة بيانات توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالشحنات.

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : أصبحنا في الوقت الراهن نعتمد بشكل كبير علي الغاز الطبيعي في الإدارة والتشغيل بمختلف الجوانب وابرز دليل علي ذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز.

 

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جاء ذلك بعد أن أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في انشطته الإنتاجية والخدمية  و التوسع في تطبيق التحول الرقمي في ادارة الأنشطة والمشروعات البترولية يتناسب مع ماتشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.   


جاء ذلك خلال تفقد الملا  لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس والتي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبري و عدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من اسطوانات البوتاجاز  .

 


وخلال الزيارة اعطي المهندس طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة ، وأوضح الملا  أن   تطبيق انظمة التحول الرقمي في ادارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها في ظل  الاهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي يمثل احد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى في كافة مناطق الجمهورية والتى ساهمت بدورها في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج و هو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير  لدعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكى البوتاجاز الحاليين.


وتابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ادارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز ، والتي بدأت اولي ثمارها  بتدشين المنظومة الألكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز  بعد انجاز الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة بنجاح  لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانىء فى حالة الإستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير  وتخزينه بالمستودعات وحتي وصوله  إلى المستهلك،  ويقوم على إلغاء التدخل اليدوي  في عمليات تداول البوتاجاز مما يضمن اعلي مستوي من دقة الاداء والتحكم  في كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين. 


كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد والذي تم البدء في الاجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاءه بشركة بتروجاس حيث من المقرر ان يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس   بمنظومة الكترونية رقمية  يمكن  من خلالها مراقبة و متابعة كميات البوتاجاز الواردة  سواء من خلال خطوط الانابيب  او السيارات الصهريجية  و كذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة ، ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسي لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول  بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج. 

 

 

الغاز الطبيعى أنابيب البوتوجاز وزارة البترول منظومة إلكترونية ترشيد الاستهلاك التحول الرقمي

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