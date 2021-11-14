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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أنجولا يعتذر عن واقعة كيروش.. ويُبدي إعجابه بأكرم والشناوي

صدى البلد

قال المدير الفني لمنتخب أنجولا، بيدرو جونزاليس، إن المنتخب المصري من أقوى المنتخبات العربية ولديه لاعبون على أعلى مستوى، وكان لديه هدف من بداية المباراة.

وأضاف جونزاليس، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 في القناة الأولى: "نعمل على تعديل في صفوف المنتخب وإضافة عناصر جديدة مع الاستعانة ببعض اللاعبين القدامى ذات خبرات، وكان هناك ثنائي بالتشكيل أمس أمام مصر يشاركان مع المنتخب البرتغالي لأول مرة، حتى دكة البدلاء تقريبًا جميعهم تحت الـ ٢٣عامًا وصغار في السن".

وتابع المدير الفني لمنتخب أنجولا: "أعتذر عما حدث أمس، بشأن أي مشاجرة الجميع كان مضغوطًا بسبب المباراة، وعقب المباراة كل شيء كان على ما يرام وتم مصافحة الجهاز الفني للمنتخب المصري واللاعبين وأعتذر للجميع بسبب وجود انفعالات بمباراة أمس".

وأتم جونزاليس، تصريحاته بقوله:"كيروش من المدربين الكبار، والمعروف أن المنتخب الأنجولي والشعب بصفة عامة لا يحب المشاجرة أو الخروج عن النص، لذلك اعتذر مرة أخرى عن ما حدث، محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في المباراة، وهو من أفضل اللاعبين في العالم بشكل عام، ويتواجد بأفضل فرق العالم مثل ليفربول ونال إعجابي من المنتخب المصري أكرم توفيق الظهير الأيمن ومحمد الشناوي حارس المرمى، الثنائي تألقوا بشكل ملحوظ، بالإضافة لمحمد صلاح ومنتصف الملعب".

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