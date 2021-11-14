أسر ياسين يخطف الأنظار بصحبة أمينة خليل و عمرو يوسف و محمد ممدوح

نشر الفنان أسر ياسين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر آسر ياسين في الصورة بصحبة عدد من النجوم من ضمنهم عمرو يوسف و محمد ممدوح و أمينة خليل مما أثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن الفنان" أسر ياسين"، قال إن مسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية وذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

وأضاف آسر ياسين ،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

أوضح آسر ياسين أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

و تابع آسر ياسين كل شئ فى المسلسل متاح لنا ومدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.