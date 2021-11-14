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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسر ياسين يخطف الأنظار بصحبة أمينة خليل و عمرو يوسف و محمد ممدوح

أسر ياسين و عدد من
أسر ياسين و عدد من النجوم

نشر الفنان أسر ياسين صورة جديدة  له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

و ظهر آسر ياسين في الصورة بصحبة عدد من النجوم من ضمنهم عمرو يوسف و محمد ممدوح و أمينة خليل مما أثار إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن الفنان" أسر ياسين"، قال إن مسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية وذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

 

وأضاف آسر ياسين ،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

أوضح آسر ياسين  أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

و تابع آسر ياسين كل شئ فى المسلسل متاح لنا ومدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.

آسر ياسين انستجرام التواصل الاجتماعي الفن النجوم محمد ممدوح امينة خليل

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