تشويقى أكشن.. آسر ياسين يكشف تفاصيل مسلسله الجديد.. فيديو

آسر ياسين

قال الفنان" آسر ياسين"، إن المسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية و ذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

أضاف آسر ياسين ،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

أوضح آسر ياسين ،أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

و تابع آسر ياسين ،كل شئ فى المسلسل متاح لنا و مدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركون في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.