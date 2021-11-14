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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل إيه..كريم فهمي يختبر جمهوره عبر إنستجرام

كريم فهمى
كريم فهمى

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر كريم فهمي من أحد أعماله الدرامية، وعلق قائلا “مسلسل ايه”، ليجاوب الجمهور و يتفاعل مع سؤاله.

تصريحات كريم فهمي

حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

 

وتحدث فهمي عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.

 

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة،:" في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقي".

 

وتابع:" قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يافنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".  

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