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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنفيذ أول تدريب عملي لبرنامج الزراعة المحمية بجامعة الأسكندرية

صدى البلد

نظمت كلية الزراعة سابا باشا بجامعة الأسكندرية، أول  تدريب عملى لبرنامج الزراعة المحمية .

طلبة الكلية مع عميد زراعة سابا باشا 

يهدف التدريب إلى  تحقيق رؤية الكلية من خلال التميز في البرامج التعليمية المتخصصة لإعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا تنافس محليا وعالميا لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتحقيق التميز في مجال الزراعات المحمية والمائية مع المحافظة على البيئة المحيطة .

الطبة أثناء التدريب


ويعد هذا التدريب هو أول تدريب عملي لبرنامج الزراعة المحمية تحت قياده  الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية،  ودكتور عادل حسين وكيل الكليه للتعليم والطلاب، الدكتورة ايمان عياد وكيل الكليه لشؤن البيئة، دكتور إسلام ابو السعود وكيل الكلية للدراسات العليا.

ويتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية.

اخبار جامعة الاسكندرية كلية الزراعة باسابا باشا سابا باشا

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