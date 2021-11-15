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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تناقش مشكلة نقل تبعيات وزارة الصحة إلى هيئة الدواء المصرية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستناقش اليوم الاثنين، اقتراح برغبة بشأن المطالبة بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشيء عن نقل تبعيات وزارة الصحة إلى هيئة الدواء المصرية.


وأضاف عبد الشهيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن لجنة الصحة ببمجلس الشيوخ سوف تركز اهتمامها على كل ما يتعلق بالمواطن من النواحي الصحية الفترة المقبلة.

تناقش لجان البرلمان اليوم الاثنين عدد من القضايا حيث تعقد لجنة الدفاع و الامن القومي اجتماع للاستماع   للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محافظ شمال سيناء لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة شمال سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

 

هذا وتناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".

 

و طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

القوى العاملة لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ وزارة الصحة هيئة الدواء المصرية لجنة الصحة

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