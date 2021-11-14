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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أولياء الأمور: المعلمون يضغطون على الطلاب بأعمال السنة من أجل الدروس الخصوصية

داليا الحزاوي
داليا الحزاوي

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف اولياء أمور مصر، إن هناك معلمين يضغطون على الطلاب بأعمال السنة من أجل الدروس الخصوصية.

 

وأضاف "الحزاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نحتاج إزالة المعوقات التي تعطل عملية التطوير في مصر، وهناك عجز كبير في المدرسين، وهناك مواد لا توجد لها مدرسين".


وأشارت إلى أن وظيفة المعلم لها طابع خاص ولا تقارن بأي وظيفة لأنه صانع المستقبل، ويشكل مستقبل مصر.


وأوضحت داليا الحزاوي: "إذا لم أهتم بتعليم الطلاب تعليما جيد وإعدادهم علميا وخلقيا سيؤثر ذلك على مستقبل مصر". 
 

ائتلاف اولياء امور مصر مساء دي إم سي أولياء امور مستقبل مصر الدروس الخصوصية التطوير في مصر

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