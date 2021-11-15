عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20.7 مليون راكب.. مطار دبي يشهد قفزة في حركة المسافرين

مطار دبي
مطار دبي

شهدت حركة الركاب في مطار دبي الدولي نموًا بنسبة 20٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر خلال هذا العام حتى شهر أكتوبر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت شركة مطارات دبي، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي تعامل مع 20.7 مليون مسافر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مر نصفهم عبر مركز العبور الرئيسي في الخليج بين يوليو وأكتوبر.

الإمارات.. انطلاق فعاليات «أديبك 2021» بمشاركة قادة قطاع الطاقة حول العالم

صحف الإمارات: دبي الأولى إقليمياً في جودة الحياة للمرأة.. تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم

وتتوقع شركة مطارات دبي أن يستقبل المطار الدولي، 28.7 مليون مسافر هذا العام، وذلك ارتفاعا من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و 27 مليونا.

وشهد المطار 6.7 مليون مسافر في الربع الثالث من هذا العام، في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن، وسط ازدهار الشحن العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول جريفيث "نحن نشهد استمرار رحلة التعافي بالنسبة لمطار دبي الدولي، رغم أننا ما نزال بعيدين عن المستويات المعتادة لحركة المرور والسفر التي كنا نشهدها قبل انتشار الجائحة، حيث نشعر بمزيد من الأمل للعودة إلى تحقيق الأرقام السابقة".

وتعامل المطار مع 25.9 مليون مسافر العام الماضي، و86.4 مليون في 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجائحة.

مطار دبي مطار دبي الدولي الامارات حركة الركاب في مطار دبي شركة مطارات دبي

ترشيحاتنا

قوات تيجراي تقترب من السيطرة على طريق جيبوتي- أديس أبابا

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الافتاء ترد

بعد عامين من الرسم و التجميع .. طالب ثانوى عام يصنيع سيارة ملاكى من الخردة

شيفروليه كورفيت تستعرض قوتها وتاريخها العريق

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

أخبار الفن| وفاة والد يسرا اللوزي.. أصالة تنهي خلافها مع ميادة الحناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ