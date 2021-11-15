20.7 مليون راكب.. مطار دبي يشهد قفزة في حركة المسافرين

شهدت حركة الركاب في مطار دبي الدولي نموًا بنسبة 20٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر خلال هذا العام حتى شهر أكتوبر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت شركة مطارات دبي، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي تعامل مع 20.7 مليون مسافر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مر نصفهم عبر مركز العبور الرئيسي في الخليج بين يوليو وأكتوبر.

وتتوقع شركة مطارات دبي أن يستقبل المطار الدولي، 28.7 مليون مسافر هذا العام، وذلك ارتفاعا من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و 27 مليونا.

وشهد المطار 6.7 مليون مسافر في الربع الثالث من هذا العام، في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن، وسط ازدهار الشحن العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول جريفيث "نحن نشهد استمرار رحلة التعافي بالنسبة لمطار دبي الدولي، رغم أننا ما نزال بعيدين عن المستويات المعتادة لحركة المرور والسفر التي كنا نشهدها قبل انتشار الجائحة، حيث نشعر بمزيد من الأمل للعودة إلى تحقيق الأرقام السابقة".

وتعامل المطار مع 25.9 مليون مسافر العام الماضي، و86.4 مليون في 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجائحة.