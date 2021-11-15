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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. انطلاق فعاليات «أديبك 2021» بمشاركة قادة قطاع الطاقة حول العالم

صدى البلد

انطلقت، الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2021 أكبر وأهم حدث مؤثر في صناعة الطاقة العالمية والذي يعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.


ويعقد أديبك 2021 حضوريا في أبوظبي بعد مؤتمر المناخ «كوب 26» وسيكون أديبك أول منتدى عالمي للطاقة يناقش القرارات والمخرجات والنتائج الحاسمة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وكيف سيتم تشكيل السياسات المستقبلية وبيئات الأعمال في صناعة الطاقة.

ويستضيف أديبك 2021 سلسلة من المؤتمرات التي تقدم رؤى استراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي لأديبك 2021 الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، بما فيهم 160 وزيرا ومديرا تنفيذيا وصانع قرار، والذين سيشاركون في أكثر من 160 جلسة مؤتمر، حيث سيقوم قادة الصناعة العالمية من خلال سلسلة من اللجان الإستراتيجية ومقابلات القادة والعناوين الرئيسية بتقييم مشهد الطاقة المتطور وتسليط الضوء على اتجاهات قطاع الطاقة الناشئة واستكشاف أبرز موضوعات الصناعة وأهمها.

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