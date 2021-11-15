لا أحد فوق النادي.. آراء الجماهير في رحيل بن شرقي عن الزمالك..شاهد

أصبح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم الزمالك،مع النادي الأبيض معقداً للغاية خاصة في ظل العروض الخليجية التى تحيط بالنجم المغربي بن شرقي.

وتفاعلت عدسة صدي البلد مع الجماهير في الشوارع بطريقة عشوائية لتسألهم،هل تؤيد رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك أم لا ،وهل سيؤثر هذا القرار علي الفريق؟.

وقال محمد ربيع،إن بن شرقي لاعب ممتاز ولا خلاف عليه في مهاراته ويفضل التجديد لعقده بدلا من استقدام لاعبين جدد،وعلي النادي أن يستمع لرغبات لاعبيه خصوصاً له لأنه يشكل أهمية لكبيرة للنادي.

من جانبه أكد أمير جرجس،أن الزمالك بالتأكيد يتمسك باستمرار أشرف بن شرقى مثله مثل باقى العناصر الأساسية بالفريق، ولكن لا أحد سيؤثر في النادي،فنادي الزمالك قوي وسوف يزال.

وتابع احمد رامي،أنه من حق اللاعب إختيار استمراره في النادي أو لا،ولا يعاب عليه إن اختار نادي أخر بامتيازات أعلي وله مطلق الحرية في اختيار مستقبله.

ويمتلك بن شرقى عروضًا خليجية من أندية إماراتية وقطرية بمقابل مالى يصل إلى 2.5 مليون دولار فى الموسم الواحد.

وقضى أشرف بن شرقي داخل نادي الزمالك ثلاث سنوات منذ شهر يوليو من عام 2019.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن أشرف بن شرقي قرر الرحيل عن نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري حيث من المرجح أن ينتقل الأسد المغربي، إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأكد الموقع المغربي، أن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقتراب الأسد المغربي من الانضمام إلى الأهلي، غير صحيحة.