اتفاق بين ماكرون وبوتين حول أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على "خفض التصعيد" في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وقال الإليزيه إنه يتوقع أن تكون هذه المكالمة بين ماكرون بوتين قادرة على تحقيق نتائج جيدة بشأن تدافق المهاجرين من بيلاروسيا إلى حدود بولندا.

وأشار الإليزيه إلى أن بوتين سيتحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في هذا الشأن، كما أكد ماكرون للرئيس الروسي أن فرنسا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.

فيما قال الكرملين إن بوتين أكد لماكرون ضرورة التواصل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا مباشرة لحل أزمة اللاجئين

وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعا استفزازيا.

في سياق آخر، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسية الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن التكتل سيفرض قريبا عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين.

وقال بوريل، عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين: "اتفقنا على تبني حزمة جديدة من العقوبات ستكون خامسة مع أن يجري تنسيقها نهائيا خلال أيام قريبة".