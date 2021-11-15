شادي محمد: كيروش استبعد ثلاثي المنتخب أمام الجابون خوفا من الإنذار الثاني

كشف شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق عن قرار كارلوس كيروش بشأن الثلاثي المهدد بالإيقاف.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عدم الدفع بالثلاثي أحمد فتوح ومصطفى محمد ومحمد النني أمام الجابون ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار: “يرغب كارلوس كيروش عدم الدفع بالثلاثي أحمد فتوح ومصطفى محمد ومحمد النني أمام الجابون خوفًا من تلقي انذار يتسبب في غياب أى منهما عن مباراة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم مارس المقبل”.

وأكد كارلوس كيروش للاعبي منتخب مصر أن مباراتي شهر مارس المؤهلة لكأس العالم أهم من مباراة الجابون بعد ضمان التأهل أمام أنجولا.