رئيس جامعة سوهاج: محدش دخل الجامعة إلا بكارت تطعيم لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه حرص على التواجد في مداخل الجامعة للتأكد من إشهار كارت تلقي لقاح كورونا.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "عدد قليل من الطلاب لم يتلقوا لقاح كورونا، لكننا حرصنا على وجود نقاط تطعيم خارج أبواب الجامعة لإعطاء الطلاب اللقاحات".



وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج،: "بدأنا تطبيق قرار منع دخول الطلاب والموظفين غير متلقي لقاح كورونا"، متابعا: "حققنا تطعيم أكثر من 58 ألف طالب بنسبة 91.2%".



وأكد: "هناك التزام كبير من الطلاب والعاملين بالجامعة بالإجراءات الاحترازية"، لافتا: "محدش دخل الجامعة اليوم إلا بكارت التطعيم".