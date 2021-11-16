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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب: كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني | فيديو

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب  خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري  في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "إم بي سي 1"، عن تسببها في كسر يد العديد من الشباب بسبب معاكستهم لها.

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وقالت سمية الخشاب:" كنت في مدرسة مشتركة وقمت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني ويضايقوني، وكسرت يد أكثر من شخص بسبب ذلك".

كما كشفت سمية الخشاب عن تعرضها للغرق أثناء تصوير مشهد علي مركب في النيل وقالت:" كنت بصور مشهد والمفروض أنط من مركب لمركب في النيل ، ولكن سقطت في النيل وكنت ارتدي ملابس ثقيلة وواجهت صعوبات حتي صعدت للمركب مرة أخرى".

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ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل

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عايزة أعيش مراهقتي دلوقتي.. أبرز تصريحات سمية الخشاب الجريئة في بصراحة مع

سمية الخشاب وماجد المصري

 

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها مع الفنان ماجد المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

 

وعلقت سمية الخشاب “ إيه رأيكم في الحلقة؟ #بصراحة_مع ”.

 

يذكر أن وجهت النجمة سمية الخشاب نصيحة للفتيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

 

وكتبت  سمية الخشاب" المفروض فتره الخطوبة متقلش عن سنه ونص علي الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقه وتقعد في أرابيزكم، ولو عمَّرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس أو عشان العيال".

 

سمية الخشاب تنتقد  ‏زواج الصالونات

انتقدت النجمة سمية الخشاب، ‏زواج الصالونات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وكتبت سمية الخشاب: "جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة ازاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟".

 

 

وردت سمية، على أحد متابعيها عبر تويتر، والذي سألت عن حب الحاج متولي لـ 5 سيدات" قالت "طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة".

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعدها مع عمر كمال أغنية" أوعدك"، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

 

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب بصراحة مع ماجد المصري الفنان ماجد المصري

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