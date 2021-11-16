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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت بضرب الشباب في المدرسة عشان بيعاكسوني

عايزة أعيش مراهقتي دلوقتي.. أبرز تصريحات سمية الخشاب الجريئة في بصراحة مع

سمية الخشاب
سمية الخشاب

فجرت الفنانة سمية الخشاب العديد من التصريحات الجريئة خلال استضافتها هي والفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"،  على قناة "ام بي سي 1"

 

ويرصد صدى البلد أبر تصريحات سمية الخشاب خلال الحلقة 

 

- ماعيشتش مراهقتي وعايزة أعيشها دلوقتي 

 

- ماما كانت بتخاف عليا جدا في سن المراهقة وكانت على طول حبساني

 

- كان ممنوع أبات عند من قرايبي ولا خالي ولا عمي عشان عندهم أولاد، وبعد  الساعة 9 مينفعش أتأخر عن البيت

 

-لو صاحبتى قاعده معايا في البيت عندي مينفعش نقفل الباب علينا خالص، دلوقتى فهمت لما كبرت إنها كان عندها حق تخاف عليا

 

- انتقدت سمية الخشاب ماجد المصري حيث وجهت له سؤالا: أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا ليرد ماجد المصري أنه يرفض دخول أي من أفراد أسرته مجال التمثيل، ويرفض دخول ابنته وزوجته لمجال التمثيل، لأنه يخشى عليهم من المجهود والتعب الكبير في مجال التمثيل، ولأنه يحبهم يريد الحفاظ عليهم.

 

-المرأة تعتبر ملكة في أي مجال سواء في المنزل أو العمل

 

-كنت بضرب الشباب في المدرسة علشان بيعاكسوني وكسرت يد أكثر من شخص بسبب ذلك

 

- أنا شخصية مجنونة ونطيت قبل كدة من طيارة على ارتفاع 5000 قدم

 

- فخورة بكل أعمالي ومفيش عمل ندمت عليه

 

- كنت لابسة تقيل ووقعت في النيل وكنت هغرق وأنا بصور مشهد 

 

-عندي مسلسل مهم بحضر ليه، وتعاقدت على بطولة فيلم سينمائي

 

- التمثيل خدني من الغناء ومش عاوزه أبعد أكتر من كده 

 

-المسرح أبو الفنون وأتمنيى خوض التجربة والتواصل مع الجمهور مباشرة

سمية الخشاب تشارك جمهورها بـ صور مع ماجد المصرى.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها مع الفنان ماجد المصرى، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

 

وعلقت سمية الخشاب “ إيه رأيكم في الحلقة؟ ✊🏼 #بصراحة_مع ”.

يذكر أن وجهت النجمة سمية الخشاب نصيحة للفتيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وكتبت  سمية الخشاب" المفروض فتره الخطوبة متقلش عن سنه ونص علي الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقه وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس او عشان العيال".

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب ماجد المصري برنامج بصراحة مع ام بي سي 1

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