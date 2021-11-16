صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة في شوارع مدينة سفاجا

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، نفذ حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة وتغطية الفتحات المكشوفة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من مناطق المدينة.

وأضاف رئيس المدينة، أن حملة الصيانة تمت بإشراف المهندسة هنادي محمد الصغير مسئول قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح اعطال بمنطقة بلوكات مجلس المدينة وتقسيم الأهالى خلف كافتيريا النت و ردم كابلات بحى الهدى واستكمال أعمال إنارة شارع كوين تورز والشارع الفاصل بين عمارات العرايشى وتقسيم الشباب والعاشر من رمضان، وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة.

‏و شدد شعبان، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل والتنسيق الدائم مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية والدورية لأعمال رفع كفاءة الإنارة، وكذلك الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والفرعية بنطاق أحياء المدينة.

وفى سياق آخر "أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع بمدينة الغردقة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشدداً على أنه لا تهاون في تطبيق الغرامة وفقاً للقانون.

أوضح محافظ البحر الاحمر، أنه كلف جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" بتوفير أكياس قمامة وتوزيعها مجاناً، لافتاً إلى أنه وجه أيضاً بإلزام أصحاب المحلات، بتوفير حاوية خاصة أمام كل محل، مشدداً على أنه سيتم تحرير مخالفة عند المرور الدوري من قسمى البيئة بحي شمال أو حي جنوب في حالة عدم وجود حاوية وإلزام المخالف بدفع الغرامة المقررة، لأن إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها يشكل خطورة تهدد البيئة والمواطنين ويعرض أرواحهم وسلامتهم للخطر.

أكد المحافظ، أن هذا القرار هدفه الأول أن تحافظ مدينة الغردقة على مظهرها الجمالي والحضاري أمام العالم، خاصة بعدما نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في الوصول إلى مستوى متميز للنظافة في المدينة وهو ما أشاد به العديد من ضيوف المحافظة، كما إن هناك توجيه دائم ومستمر من القيادة السياسية برفع مستوى النظافة في جميع المدن خاصة مدينة الغردقة وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وتقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كل الدعم لتنفيذ هذا التكليف.

وتابع المحافظ قائلاً : أهم شئ بركز عليه خلال جولاتي الميدانية مستوى النظافة، ويقع على المواطن دور كبير أيضاً لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول لها في الحفاظ على استمرار بيئته نظيفة ويأتي على رأس هذا الدور اتباعه الطرق الصحيحة في إلقاء القمامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك".

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه سيتم توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، طبقا للمادة 87 من القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذى تنص المادة (37 فقرة د ) منه على أنه "يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمه، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية".