لم يتعلم درسا من أسلافه.. رسالة تهديد من وزير دفاع الاحتلال للأمين العام لحزب الله

بعث وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس برسالة تهديد الى حزب الله اللبناني، حيث قال فيها: أقترح على حزب الله أن يكون حذرا ويدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال الذين يهددونها.

وقال وزير دفاع الاحتلال: الأمين العام لحزب الله لم يتعلم درسا من أسلافه ويهدد بالتحرك ضد إسرائيل وفقا للأوامر الإيرانية - على حد تعبيره.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أكد أمس أن الحزب ليس على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها وبين باطل ‏أمريكا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرين- على حد تعبيره.

وقال قاسم، في بيان له الخميس “نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا ‏الظلم العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا لسنا على الحياد، ولذا نُعبِّر ‏عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان ‏الإسرائيلي الأمريكي الغاشم”.

وأضاف “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل الإضاءةَ العالمية البارزة في نُصرة المستضعفين ودعمِ المقاومة ‏وتقديمِ الدعم الكامل لتحرير فلسطين والقدس وهي تجربةٌ إيمانية أخلاقية استقلالية عزيزة”.

وتابع “‏أمريكا تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وتأخذ العالم إلى أزمات مفتوحة ولن ينالها إلَّا ‏الخزي والعار والفشل ، ومن حق إيران أن تدافع عن نفسها ومن حق شعوب المنطقة وأحرار العالم أن ‏يكونوا مع القائد العظيم ومع إيران في خندقٍ واحد”.

واستطرد “اتحادُنا هو السبيلُ لتعطيل مشاريع الهيمنة وهو الذي ‏يُساهمُ في تعطيلِ أهداف العدوان”.

وختم “نحن ب‏جانب إيران ومعها بكل أشكال الدعم التي تساهم في وضع حدٍّ لهذا الجبروت والطغيان".

