أول ديسمبر.. انطلاق خدمة الانترنت المجاني (Wi-Fi) رسمياً داخل محطة مصر برمسيس

قامت شركة ام او تي للاستثمار والتنمية (احدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذراع الاستثمار لوزارة النقل) بتوقيع تعاقد مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع ارصفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا 1/12/2021

و شركه كيميت KMT هي شركه مصرية تأسست عام 2016 وقامت بتنفيذ بعض المشروعات الإعلامية في مرافق السكة الحديد و مترو انفاق القاهرة الكبرى ذات طابع ثقافي خدمي.

ويعد مشروع توفير خدمة انترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس احد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة الى تعزيز الصورة العالمية للمحطة وقطاع النقل بصفة عامة امام رواد المحطة من المواطنين والسائحين.