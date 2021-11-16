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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

الزنبيات الحوثي
الزنبيات الحوثي

انتشر مقطع فيديو مثير للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة سقوط إحدى النساء في جيش الزينبيات الحوثي من فوق سيارة دفع رباعي أثناء عرض عسكري فاشل.

 

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط امرأة من "الزينبيات" بشكل مروع من فوق سيارة دفع رباعي أثناء عرض عسكري لـ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

 

في المقطع تظهر المرأة المنتقبة من ميليشيا الحوثي تحمل رشاشًا مزودًا بالذخائر، فيما تستعد للقفز من فوق السيارة وفجأة تتعثر وتسقط على ظهرها في مشهد مثير للسخرية.

 

فمظهرها المسيئ للحجاب لم يساعدها على القفز مثل الرجال من السيارة، حيث كانت ترتدي عباءة سوداء ونقاب، بينما تحمل بين يديها رشاشًا محشوًا بالذخيرة.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط سخرية كبيرة من حالة المرأة وعروض ميليشيا الحوثي الإرهابية الفاشلة.

 

كانت ميليشيا الحوثي قد أسست جيش من النساء أطلقت عليه اسم الزينبيات، حيث قامت بتسليحهن وتدريبهن على مختلف العمليات القتالية والاستخباراتية وأساليب القمع والتنكيل.
 

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