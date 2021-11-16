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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصارعة تنتظر موافقة الشباب والرياضة استعداداً للبطولة العربية

صدى البلد

أكد اللواء عصام النوار رئيس إتحاد المصارعة، أن الاستعداد للبطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي للمصارعة تسير على قدم وساق ، مشيراً إلى أن البطولات الثلاثة سوف تستضيفهم الصالة الرياضية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري.


وأضاف النوار أن إتحاد المصارعة أرسل للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحصول على موافقة الوزارة علي إقامة البطولات الثلاثة ، وكذلك الدعم المالي المطلوب حتي يتسني لنا إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة وسفر المنتخبات المصرية للمشاركه في هذا الحدث الرياضي العربي الكبير .

وأوضح أن هذا الحدث الرياضي الرياضي سيشهد حضور كبير من الأشقاء بالدول العربية ، ومنهم من طلب الحضور إلى القاهرة والمشاركه في البطولات بأكثر من فريق مثل العراق الذي سيشارك بثلاث فرق، مؤكداً أن الأردن والسعودية وصلا القاهرة وتوجها إلي شرم الشيخ لإقامة معسكر تدريبي هناك حتي موعد إنطلاق فعاليات البطولة  ، حيث تضم بعثة منتخب الأردن ١٥ فرداً من بينهم عشرة لاعبين برئاسة الكابتن صالح الزريقات عضو مجلس إدارة الإتحاد الأردني للمصارعة ، بينما تضم بعثة المنتخب السعودي ١٠ أفراد .

أضاف النوار أنه تمت مخاطبة مديرية أمن البحر الأحمر للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة ، إلى جانب مخاطبة مديرية الشباب بشرم الشيخ لحجز صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية سواء للمنافسات وكذلك التدريب ، كما تم الإتفاق على فنادق الإقامة ، ووسائل النقل لنقل الفرق من فنادق الإقامة للمدينة الشبابية والعودة ، إلى جانب الإتفاق على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الكبير للخروج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر وإتحاد المصارعة المصري .

شرم الشيخ وزير الشباب الشباب والرياضة الدول العربية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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