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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روقان الشاي مغربي.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من دبي.. شاهد

الفنانة عبير صبري
الفنانة عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورا جديدة لها من دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت عبير صبري في الصور مرتدية بلوزة كات باللون الأبيض، تاركه خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

 

وعلقت عبير صبري علي الصور، كاتبة: “روقان الشاي مغربي”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ عبير صبري، كالاتي:

“قلبي - أميرة - قمر”.

 

بإطلالة مبهجة.. شاهد عبير صبري في أحدث ظهور لها من دبي

بـ فستان تايجر.. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

 

وتنتظر الفنانة عبير صبري، طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

 

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

 

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

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