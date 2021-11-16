محافظ أسوان: وحدات سكن اجتماعي مجهزة بالكامل لإيواء المتضررين من آثار السيول.. فيديو

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، إن الأهالي الذين تعرضوا لأضرار جراء السيول، يقطنون في أماكن تعتبرها الدولة خطرة، وبالتالي فإن تلك العقارات كانت مخططة لهم من قبل .

وأضاف أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن قافلة تحيا مصر وصلت اليوم للعمل على إغاثة متضرري السيول.

إزالة كل البيوت الموجودة

وتابع أشرف عطية، أنه تم إزالة كل البيوت الموجودة في طريق مخرات السيول يأتي ضمن مخطط يتم تنفيذه، مؤكدا أنه سيتم نقل الأهالي إلى منشأت حضارية بديلة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تخصيص وحدات سكن إجتماعي مجهزة بالكامل لإيواء المتضررين من أثار السيول والأمطار الغزيرة.