محافظ أسوان: أكثر من 106 بيوت تأثرت من جراء السيول

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إن أسوان بخير و تشهد حالة من استقرار الطقس بعد تعرض المحافظة لسيول كثيفة.

وأضاف " أشرف عطية " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن قافلة صندوق " تحيا مصر " تصل أسوان لإغاثة متضرري السيول و ذلك كان بالنسبة لنا شىء جيد جداً و حجم المواد الغذائية و المعونات التي وصلت قامت بغطاء كامل لكل الأماكن التي كانت متضررة من هذه السيول.

وأوضح محافظ أسوان، أن صندوق " تحيا مصر" قام بتوفير 49 طن مواد غذائية ولحوم و دواجن ، و 8000 مرتبة و بطانية وسجاد، مؤكداً أن الوحدات المحلية تعمل على تعويض المتضررين من أهالي أسوان من جراء سيول أمس.

وتابع:" لدينا أكثر من 500 وحدة جاهزة لاستقبال المواطنين للمساعدة لتخفيف أثار السيول على الأسر، و أكثر من 106 بيت تأثر من جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة أمس.