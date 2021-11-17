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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

صدى البلد

عقدت اللجنة الوزارية لتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السادة الوزراء؛ المستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وممثلي وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من البنوك والخبراء واتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية.


وفي بداية الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة، وأهم المهام المُسندة لها في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية ومضاعفة الصادرات وحجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية بحلول عام 2025.


وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط؛ دراسة تفصيلية حول الوضع القائم وخطة مقترحة لزيادة وتنمية التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، موضحًا أهم التحديات والفرص المتاحة والتي انتهت إليها الدراسة، كما اقترحت خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا.
واتفق الحضور على دراسة خطة العمل المقترحة ووضع الخطوات التنفيذية لكل وزارة وهيئة ممثلة في اللجنة تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
 

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بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

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