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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف علي أحدث أنواع وأسعار الموبايلات في الأسواق.. فيديو

هواتف
هواتف

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر أسعار ومواصفات الهواتف الذكية بالأسواق، وإقبال المواطنين على الشراء في تلك الآونة.
 

قال علي محمد، أحد العاملين بمحلات الهواتف ومستلزماتها، أن هناك تنافس كبير بين شركات الهواتف الذكية والمحمولة في ابهار العملاء من حيث الإمكانيات العالية والسعر المناسب.
 

وتابع أن الهواتف المتوسطة الإمكانيات تبدأ من 2000 جنيه، وتزيد حسب المواصفات، لتصل إلى 5000 جنيه، وتتنافس الشركات في إعداد أجهزة ذكية بإمكانيات عالية بأسعار مناسبة لتحقق الربح.
 

وأشار أن احتياجات الناس تختلف عن غيرهم للهاتف المحمول، فمنهم يحرص على تواجد كاميرا فائقة للحصول على صور مميزة، وآخرين يهتموا بسرعة الجهاز والأداء العالي، وبناءا على ذلك يختلف سعر الجهاز.
 

وأوضح أن أحدث الهواتف الآن يتضمن ذاكرة داخلية 128 جيجا، و8 جيجا رام، ومتوسط أسعارهم ال6 آلاف جنيه، وهناك فئات أعلى أسعارها تتعدى ال15 ألف جنيه.

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