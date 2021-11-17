تعرف علي أحدث أنواع وأسعار الموبايلات في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر أسعار ومواصفات الهواتف الذكية بالأسواق، وإقبال المواطنين على الشراء في تلك الآونة.



قال علي محمد، أحد العاملين بمحلات الهواتف ومستلزماتها، أن هناك تنافس كبير بين شركات الهواتف الذكية والمحمولة في ابهار العملاء من حيث الإمكانيات العالية والسعر المناسب.



وتابع أن الهواتف المتوسطة الإمكانيات تبدأ من 2000 جنيه، وتزيد حسب المواصفات، لتصل إلى 5000 جنيه، وتتنافس الشركات في إعداد أجهزة ذكية بإمكانيات عالية بأسعار مناسبة لتحقق الربح.



وأشار أن احتياجات الناس تختلف عن غيرهم للهاتف المحمول، فمنهم يحرص على تواجد كاميرا فائقة للحصول على صور مميزة، وآخرين يهتموا بسرعة الجهاز والأداء العالي، وبناءا على ذلك يختلف سعر الجهاز.

