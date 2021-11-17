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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإفتاء توجه رسالة هامة لـ مزوري شهادات كورونا.. فيديو

الإفتاء
الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن من يقوم أو يساعد بتزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا، تشبه كبيرة شهادة الزور، وذلك من كبيرة  الكبائر، وتأتى بعد إعاقة الوالدين.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن من يقوم بالكذب على المواطنين بحصوله على اللقاح من الممكن أن يتسبب فى ضرر ببعض المواطنين، ولذلك ننصح المواطنين بعدم فعل ذلك.

ولفت إلى أن من يقوم بذلك العمل أو من يساعد هذا الشخص، يقع عليهم الأثم.

ورد الشيخ خالد على سؤال :" زوجة على المعاش فى فترة العدة ولديها فرح أبن شقيقها فهل من الممكن أن تذهب للفرح" وقال يحق لها أن تخرج ولكن عليها أن ترجع بيتها قبل الليل وتنام فى منزل الزوجية.

وأشار إلى أن الأمر الأهم هو أن تنام فى البيت، ولكن من الممكن أن تقوم بقضاء حوائجها فى النهار.

 

الإفتاء بدار الإفتاء لقاح كورونا كورونا إعاقة الوالدين

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