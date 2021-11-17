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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البراءة لبائع أسماك وعامل من هتك عرض طالبة في الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات المنصورة  ببراءة عامل و بائع أسماك بإحدى قرى مركز نبروة بمحافظة الدقهلية من اتهامهما بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 17عامًا بعدما قرر تقرير الطبيب الشرعى عدم وجود ما يفيد الاعتداء عليها. 


صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار تامر عبدالرحمن الفيل، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفى و أحمد مجر وطارق عبداللطيف.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي عندما قرر المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة "عماد ٠ح"، 18عامًا،عامل بمحل أجهزة كهربائية و"عمرو ٠ص "،20عامًا، بائع سمك بإحدى قرى مركز نبروة بعد اتهامهما بهتك عرض الطفلة "نانسى٠م"، 17عامًا، طالبة ومقيمة بإحدى قرى مركز نبروة .


وأقرت المجنى عليها في التحقيقات بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول الذى اتفق مع المتهم الثانى للتقابل بمنزله عدة مرات لحدوث علاقة جنسية وأنه حصر ملابسها عنها. 


وجاء تقرير الطبيب الشرعي أن الاحتكاك الجنسى الخارجى  يتعذر الجزم حدوث من عدمه حيث فى الإمكان حدوثه دون ترك أثر إصابي موضعى ظاهر يدل عليه.

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