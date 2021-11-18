رئيس قسم الحالات الحرجة: دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا سيكون متاحا بعد 3 أسابيع

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الدواء المكتشف في الولايات المتحدة لعلاج فيروس كورونا سيكون متاحًا للاستخدام بداية بعد 3 أسابيع في الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من مصر” على فضائية “CBC”، أنه يقلل من ظروف أعراض فيروس كورونا، ويجب استخدامه في حالات الإصابات المبكرة.

وأشار رئيس قسم الحالات الحرجة، إلى أن الدواء لن تظهر عليه آثار جانبية مؤذية، والفحص السريع أصبح موجود فى كل مكان، منوهاً إلى أن تحليل الآثار الجانبية يظهر بعد 15 دقيقة.

وتابع أن شركة “فايزر” ستسمح للدول بتوفير الدواء لها دون أسعار عالية، ما يساعد على الإسراع بالقضاء على الفيروس، وربما يتم الأمر في عام 2022.

واستكمل أن زيادة التطعيم ضد فيروس كورونا، سيساعد في القضاء على الفيروس، وبدأت الولايات المتحدة تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات حتى 11 سنة.