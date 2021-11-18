المغرب.. خلاف حاد ينهي حياة شاب على يد حبيبته العشرينية بطريقة بشعة

إثر نشوب خلاف حاد بينهما، طعنت فتاة عشرينية حبيبها البالغ من العمر 32 عاما بسكين في القلب داخل شقة سكنية بتجزئة النخيل التابعة لجماعة القصير، ضواحي عين تاوجطات.

وحسب صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن مصالح الدرك الملكي عثرت على جثة الشاب نتيجة الطعنة القاتلة في قلبه، وتمكنت من توقيف فتاة تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، من داخل منزل جدتها الكائن بمدينة عين تاوجطات بإقليم الحاجب.

وألقت مصالح الدرك الملكي القبض على الفتاة على خلفية الاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة قتل بجماعة لقصير، الاثنين الماضي، في حق شاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية.

جلسة مخمرية جمعت القتيل بالمهتمة

وأوضحت مصادر أمنية للصحيفة أن التحريات الأولية حول ملابسات وقوع هذه الجريمة تفيد بأن 6 أشخاص آخرين، ضمنهم فتاة وشقيق قاصر للمشتبه فيها، جمعتهم جلسة خمرية، ليلة ارتكاب الجريمة، بالضحية وخليلته، مبرزة أنه تم توقيفهم جميعاً من طرف عناصر الدرك الملكي بعين تاوجطات.

ولفت المصادر الأمنية إلى سبب ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى نشوب خلاف حاد بين المشتبه فيها الرئيسية والشاب الضحية إثر تحرش هذا الأخير بالفتاة الأخرى التي كانت تشاركهما جلستهما الخمرية رفقة باقي الأشخاص.