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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

موسيمانى وسيد عبدالحفيظ
موسيمانى وسيد عبدالحفيظ

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق رحيل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى عن النادى خلا فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقال أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : “ سيد عبدالحفيظ أبلغ محمد محمود أنه خارج الأهلي في يناير المقبل لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.. بناء على طلب اللاعب الذي لم يحصل على فرصة المشاركة وموافقة موسيماني”.

وانتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيرسي تاو، وأليو ديانج، في المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الثنائي من مران الفريق أمس.

وعاد بيرسي تاو وأليو ديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، وفضل الجهاز الفني حصول الثنائي على راحة من المران  أول أمس الثلاثاء.

وأدى الثنائي مرانًا منفردًا في «الجيم» وجانبًا من تدريبات الكرة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك في إطار البرنامج المحدد لهما لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهما الدولية مع منتخبي بلديهما مؤخرًا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

أحمد حسن محمد محمود الأهلى النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ موسيمانى

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