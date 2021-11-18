جامعة الزقازيق: لا صحة لوفاة طالبة الطب بسبب صعوبة الإمتحان أو سوء المعاملة

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، ان وفاة الطالبة نرمين بربري جودة، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، ليس بسبب صعوبة الامتحانات،وأن جميع ما يتم تداوله من معلومات وأخبار علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن الطالبة لم تحضر الامتحان من الأساس، وأن الوفاة كانت خارج الحرم الجامعي وان ما يشاع تعرض الطالبة للمضايقة او معاملة غير مناسبة من أحد أعضاء هيئة التدريس غير صحيح مشيراً الي انه لم ترد اي شكوي من اي طالبة و حالة ورود أية شكوى سيتم فتح تحقيقات فورا.

وأشار "شعلان"الي أنه تم العرض على مجلس جامعة الزقازيق في جلسته رقم 541 نهاية شهر يونيو الماضي، اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب التوصية بالموافقة على منح بعض الطلاب المفصولين بالنظام التقليدي والنظام التكاملي بالكلية، والطالبة المذكورة من ضمن عدد من زملائها بالكلية كانت ضمن القرار، وذلك للعامين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021، على أن تكون فرصة واحدة إضافية وأخيرة، حيث إنهم استنفذوا مرات الرسوب وتم فصلهم طبقًا للائحة، وتضمن الاقتراح إمكانية إعطائهم فرصة واحدة إضافية نظرًا لظروف التي مروا بها أثناء جائحة كورونا، وتمت الموافقة آنذاك.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولو منشورًا نعوا خلاله الطالبة المتوفاة، مؤكدين ان الفتاة لقيت مصرعها بسبب صعوبة الامتحان وقسوة المعاملة من جانب أعضاء هيئة التدريس.