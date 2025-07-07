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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

باور بنك
باور بنك
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا باور بنك محمولًا جديدًا في الهند لشحن أجهزتك أثناء التنقل. تم إطلاق باوربنك  الصغير Xiaomi Compact Power Bank 20000 الجديد بسعة بطارية هائلة، وتصميم أنيق، ودعم الشحن السريع. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.

بنك الطاقة Xiaomi Compact Power Bank 20,000mAh

 على الرغم من بطاريته الكبيرة، يزن الجهاز 342 جرامًا فقط، ويحتوي على كابل USB-C مدمج. يتميز هيكله بتصميم غير لامع مع لمسة نهائية من مادة PC+ABS. ويحتوي على بطارية ليثيوم أيون بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة، ويوفر شحنًا سريعًا بقوة 22.5 واط عبر كابل USB-C. كما يحتوي على منفذ USB-C إضافي يدعم الشحن بتقنية PD وQC 3.0، ومنفذ USB-A.


بنك الطاقة شاومي كومباكت 20,000 مللي أمبير

يتيح هذا للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في آنٍ واحد. ويمكن للباوربنك الجديد من شاومي شحن الساعات الذكية وغيرها من الملحقات التي تتطلب طاقة منخفضة. وقد ضمنت العلامة التجارية السلامة من خلال طبقات متعددة من الحماية ضد درجات الحرارة العالية والشحن الزائد وغيرها من المشاكل ومن الميزات البارزة الأخرى دعم الشحن السريع ثنائي الاتجاه، وحماية السلامة المكونة من 12 طبقة، والامتثال لشروط السفر الجوي.

أُعلن مؤخرًا عن بنك الطاقة المدمج الجديد من شاومي بسعة 20,000 واط في السوق الهندية باللونين الرمادي الداكن والأخضر العاجي. وهو متاح للشراء بسعر 1,999 روبية هندية عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية، والمواقع الألكترونية ومنافذ بيع شاومي الأخرى. ومن المقرر أن يبدأ البيع في 10 يوليو 2025. ويأتي هذا الإصدار أيضًا بعد أن كشفت الشركة عن مقبس الطاقة المعياري بقوة 8000 واط المزود بميزات ذكية في الصين

شركة شاومي باوربنك مقبس الطاقة باور بنك محمولًا الشحن السريع

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