إصابة 7 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام مدخل قرية الشيخ حسن بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام مدخل قرية الشيخ حسن ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم "5936 ه ر " بعمود إنارة وأسفر الحادث عن إصابة "صابر.ح.م" 22 عاما، و"مؤمن.ع.ح" 28 عاما، و"رمضان.س.ع" 28 عاما، و"احمد.ع" 26 عاما، و"محمود.م.ج" 25 عامًا، و"فارس.ح.ع" 15 عاما، و"مصطفى.ع. س" 18 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج. وتحرير المحضر اللازم.