السيدة الزجاجية.. رواية جديدة تصدر قريبا لـ عمرو العادلي عن دار الشروق

وقع الكاتب عمرو العادلي مع دار الشروق للنشر، عقد روايته الجديدة "السيدة الزجاجية".

وعمرو العادلي هو كاتب وروائي مصري، وعضو في اتحاد كتاب مصر. صدر له خمس سلاسل قصصية، وديوان شعري بالعامية، بالإضافة إلى ثمان روايات منها رواية "المصباح والزجاجة" التي ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة أدب الطفل في عام 2018. كما رشحت روايته "اسمي فاطمة" لنفس الجائزة ضمن قسم الأدب في عام 2019.

ولد عمرو العادلي في محافظة القاهرة في التاسع من ديسمبر في عام 1970. تخرج في جامعة عين شمس من قسم علم الاجتماع. بدأت مسيرته الكتابية في عام 2008 حينما نشر أول مجموعة قصصية له بعنوان "خبز أسود" وما دفعه لبدء كتابة الفن القصصي هو تأثره بكتاب "فن الشعر" من تأليف أرسطو وكتاب "الديكاميرون" من تأليف جيوفاني بوكاتشيو.

وتعدُ "إغواء يوسف" هي أول نتاجه الروائي والتي صدرت في عام 2011. كما تتميز روايته "المصباح والزجاجة" كونها روايته الوحيدة الموجهة للأطفال والناشئة.