إريك جارسيا مدافع برشلونة يختار محمد صلاح أصعب مهاجم لعب ضده

كشف الإسباني إريك جارسيا مدافع فريق برشلونة عن أصعب مهاجم لعب ضده خلال مسيرته.

وقال جارسيا خلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية عن أصعب مهاجم لعب ضده: "محمد صلاح، أتذكر مباراة لنا أمام ليفربول قبل عامين وكانت صعبة للغاية".



وتابع عن أصعب مباراة لعبها: "لقد لعبت أمام أتلتيك بلباو بعد فترة قصيرة من علمي بوفاة جدي، كانت لدي علاقة خاصة معه، وكان هناك مباراة أيضًا ضد آرسنال عندما غادرت على نقالة بعد اصطدامي مع إيدرسون، لحسن الحظ تعافيت بشكل جيد".

إريك جارسيا سبق أن شارك في ثلاث مباريات من قبل ضد ليفربول، وخسر في مباراة وتعادل في مثلها وفاز في واحدة.

وكان إريك جارسيا صاحب الـ 20 عاما، قد أنضم الصيف الماضى لصفوف فريق برشلونة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.