وزير القوى العاملة : الدولة المصرية مساندة للمرأة في الكثير من المجالات..فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية مساندة للمرأة في الكثير من المجالات، مؤكدا اننا نطالب المرأة بالإعداد الجيد للحصول على أفضل فرصة عمل.

وأضاف سعفان، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية في الحوسبة مقارنة بالدول الأخرى.

وتابع الوزير أن هناك اختلافا كبيرا في صورة مصر ما قبل 2016 وما بعدها لدى منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن صدور قانون التنظيم النقابي المصري في عام 2017 نقلة كبيرة جدا.

لديه الكثير من الأصول

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن اتحاد العمال لديه الكثير من الأصول التي يمكن استغلالها بشكل أمثل للخروج بعائد كبير.