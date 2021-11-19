عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الكرة الاول بالزمالك أمام الاسماعيلي في اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
 

يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء  بتوقيت القاهره اليوم الجمعة بإستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 

وحرص الجهاز الفني بنادي الزمالك  على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

تشكيل الزمالك امام الإسماعيلي


ويخوض بنادي الزمالك المباراة امام الإسماعيلي بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

استبعد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عدد من لاعبي الفريق من مواجهة الزمالك، غدا الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وقرر الجهاز الفني  للإسماعيلي من قائمة المباراة كل من الحارس عمرو رضوان والمدافع التونسي مروان الصحراوي، بسبب الإصابة وأحمد كاستيلو ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي وأحمد أيمن، لأسباب فنية، بالإضافة إلى المهاجم الزامبي جاستن شونجا، الذي لم يعود حتى الآن من زامبيا، بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني، للسفر الى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة.

وضمت قائمة الدراويش لمباراة الزمالك كل من في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم. خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقي، محمود البدرى. خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي. خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي.

وفى الإطار ذاته ، حصل مسئولو نادى الإسماعيلي على جزء من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل أيام من مواجهة الزمالك.


وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من قبل مسئولى الشركة الراعية مع الإسماعيلى للوصول إلى حل بعد أن هدد يحيى الكومى رئيس قلعة الدراويش  بعدم إذاعة المباراة ،وتوصل الطرفان إلى اتفاق بحصول الإسماعيلى على جزء من مستحقاته يقدر بـ 4 ملايين جنيه .

واستقر مسئولو الإسماعيلى على توزيع المبلغ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة مع وضع مكافآت خاصة لعبور الزمالك والعودة من جديد إلى النتائج الجيدة .

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي فرض حالة من السرية داخل معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة المقبل في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .
 

محمود عبد العزيز الدوري المصري مصطفي محمد الزمالك الدوري الممتاز الاسماعيلية الاسماعيلي

موضوعات متعلقة

إبراهيم حسن: لاعب بيراميدز أثر على الحكم لاحتساب ضربة جزاء لفريقه ضد الاتحاد

ترشيحاتنا

حسام غالي : مجاهد لم يقدم مستندات تثبت سلامة موقفه وإقامة الانتخابات انتصار للجنة الشباب

بند في عقد أوباما مع الزمالك يثير الجدل قبل التجديد

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

سيد معوض يتحدث عن أزمة شارة الكابتن في المنتخب ويعلق على موقف فتحي والإعلام الرياضي

حسام غالي يتحدث عن أزمة المنشطات وموقفه من رحيل عاشور عن الأهلي

باطلالة عدوانية المظهر .. مولين تكشف عن "فايف" الكهربائية |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ