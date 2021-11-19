موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الكرة الاول بالزمالك أمام الاسماعيلي في اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي



يستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهره اليوم الجمعة بإستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

وحرص الجهاز الفني بنادي الزمالك على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

تشكيل الزمالك امام الإسماعيلي



ويخوض بنادي الزمالك المباراة امام الإسماعيلي بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

استبعد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عدد من لاعبي الفريق من مواجهة الزمالك، غدا الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي من قائمة المباراة كل من الحارس عمرو رضوان والمدافع التونسي مروان الصحراوي، بسبب الإصابة وأحمد كاستيلو ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي وأحمد أيمن، لأسباب فنية، بالإضافة إلى المهاجم الزامبي جاستن شونجا، الذي لم يعود حتى الآن من زامبيا، بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني، للسفر الى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة.

وضمت قائمة الدراويش لمباراة الزمالك كل من في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم. خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقي، محمود البدرى. خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي. خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي.

وفى الإطار ذاته ، حصل مسئولو نادى الإسماعيلي على جزء من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل أيام من مواجهة الزمالك.



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من قبل مسئولى الشركة الراعية مع الإسماعيلى للوصول إلى حل بعد أن هدد يحيى الكومى رئيس قلعة الدراويش بعدم إذاعة المباراة ،وتوصل الطرفان إلى اتفاق بحصول الإسماعيلى على جزء من مستحقاته يقدر بـ 4 ملايين جنيه .

واستقر مسئولو الإسماعيلى على توزيع المبلغ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة مع وضع مكافآت خاصة لعبور الزمالك والعودة من جديد إلى النتائج الجيدة .

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي فرض حالة من السرية داخل معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة المقبل في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

