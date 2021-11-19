أخبار العالم| أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران والكويت تعلن نتائج التحقيقات بشأن خلية حزب الله

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

عقب أول تغريدة.. تويتر يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب المرشح لرئاسة ليبيا، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الكويت تعلن نتائج التحقيقات بشأن خلية حزب الله

أعلنت وسائل إعلام كويتية الخميس، أن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهماً مشتبها بهم في قضية تمويل ميليشيا «حزب الله» اللبنانية.

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 6 من موظفيها المعتقلين في إثيوبيا

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، إطلاق السلطات في إثيوبيا سراح 6 من موظفيها المعتقلين هناك، فيما لا يزال هناك 5 موظفين آخرين محتجزين في السجون الإثيوبية.

أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لاتهامها بالتدخل في الانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، لمحاولتهم التأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.

وجه الشكر إليه.. تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول اتصال هاتفي على هذا المستوى منذ 2013، وذلك لشكره على حل ازمة الزوجين الإسرائيليين المقبوض عليهم في تركيا.

الرئاسة الروسية تعلن موعد لقاء بوتين وبايدن

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن احتمالية عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات افتراضية مع نظيره الأمريكي جو بايدن قبيل نهاية العام الجاري.

بسبب أنشطتها النووية.. فرنسا تدعو وكالة الطاقة الذرية لتوجيه رسالة حازمة لإيران

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه رسالة حازمة إلى إيران بعد رفض الأخيرة التعاون معها حول أنشطتها النووية.

يوزع مجانا.. بايدن يعلن عن دواء جديد لعلاج فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن أمريكا اشترت 10 ملايين جرعة من دواء فايزر عن طريق الفم المضاد لـ فيروس كورونا، مضيفا أن تسليم الدواء سيبدأ بحلول نهاية عام 2021.

بوتين: حلف الناتو يتجاوز خطوطنا الحمراء

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن تحليق قاذفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على بعد 20 كم من الحدود الروسية، أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.