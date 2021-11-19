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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي: زيارة ولي العهد البريطاني دليل على الاعتراف بالدور المصري الجديد | فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي: تعليقا على زيارة ولي العهد البريطاني لمصر: إن الزيارة تمثل ثقة لا متناهية في مصر، متابعة: " كانوا بيتحركوا من غير كمامات في الشوارع عشان عندهم الأخبار الحقيقة عن مصر".

وقالت فريدة الشوباشي ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " : ولي العهد البريطاني سمع عن " حياة كريمة " في مصر وكأنه كان بيزور عشان يتأكد بنفسه .

وتابعت " الشوباشي " : أن زيارة ولي العهد البريطاني دليل على الاعتراف بالدور المصري الجديد ، ومحدش ينكر أن مصر بقت دولة محورية ، واستعادت مكانتها . 

وفي سياق متصل ، ناقش فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، سبل تعزيز الحوار بين الأديان، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس بالجامع الأزهر الشريف.


كما أهدى شيخ الأزهر، الأمير تشارلز نسخة من "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها مع البابا فرانسيس في أبوظبي 2019.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر لم يدخر جهدًا في تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر، موضحًا أن الأزهر أنشأ علاقات قوية مع كنيسة كانتربري والفاتيكان وغيرها من الكنائس العالمية، وقد توجت جهود الحوار بينهم بنتائج مهمة يأتي على رأسها توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"، والتي تم توقيعها بالشراكة بين الإمام الأكبر والبابا فرانسيس في أبوظبي في العام 2019.

فريدة الشوباشي ولي العهد البريطاني برنامج هذا الصباح أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأمير تشارلز

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