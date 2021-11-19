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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«ثمار منظومة التعليم الجديدة»| مصر تتقدم في تصنيف us news.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة “ الأولى ” تقريرًا مفصلًا عن ثمار منظومة التعليم الجديدة .

وأفاد التقرير ، أن منظومة التعليم الجديدة   تستمر في تطوير أدوات التعليم والتقييم للطلاب، حيث تسلم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت بواقع 635 ألف جهاز وتم تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة حتى يستطيع الطالب مراجعة الدروس بسهولة نظرا لما تتمتع به من محتوى هائل من المراجع والفيديوهات بجانب كتاب المدرسة.
 

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف ساهمت المنظومة الجديدة في رفع تصنيف مصر في جودة التعليم؟»، وجرى توفيق نسخة pdf في جميع المواد الدراسية، كما أن الفترة المقبلة مهمة حيث يتم تدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول الالكترونية التي ستعقد في يناير المقبل، لذلك فإنه على طلاب الصف الأول الثانوي أن يستعينوا في تحصيل المعلومات بأكثر من مصدر للتعلم.
 

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن أبرز هذه المصادر بنك المعرفة ومنصة التعلم والقنوات التعليمية بالإضافة إلى تحقيق قدر من الاستفادة داخل المدرسة، وفي الوقت نفسه ارتفع تصنيف مصر في جودو التعليم وفقا لمؤشر us news لأعلى 78 دولة في جودة التعليم، وحلت مصر في المركز الـ39 مع الوضع في الاعتبار عدم إدراج باقي دول العالم في التصنيف.
 

وذكر الموقع أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناء على دراسة مسحية عالمية اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.
 

مصر القنوات التعليمية بنك المعرفة أمتحانات الفصل الدراسي منظومة التعليم الجديدة الفضائية المصرية المنظومة الجديدة

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